Problemi al Timone e l’Impatto

Un vaporetto della linea 2 di Venezia si è scontrato con una delle volte del Ponte di Rialto sul Canal Grande a causa di un guasto al timone che lo ha reso ingovernabile. L’incidente si è verificato dopo che l’imbarcazione era appena partita dal vicino attracco di Rialto, trasportando un gran numero di turisti. Poiché la velocità del vaporetto era bassa, l’impatto ha provocato un forte rumore, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passeggeri o per il ponte stesso.

Secondo le prime ricostruzioni, il guasto tecnico al timone ha impedito ai manovratori di controllare la direzione del vaporetto, che, spinto dalla corrente e dall’inerzia, ha iniziato a dirigersi verso il ponte di Rialto. Pochi momenti dopo la partenza, l’imbarcazione è andata a colpire la base del ponte. La dinamica dell’incidente ha visto il vaporetto spostarsi trasversalmente lungo il canale, ma grazie al momento in cui è avvenuto il guasto, i danni alle persone a bordo e al ponte sono stati minimali.

Nessuno dei turisti o dei manovratori a bordo del vaporetto è rimasto ferito, e i danni alla struttura del ponte sono stati lievi. L’accaduto ha creato apprensione tra i visitatori nella zona, molto affollata, ma alla fine le conseguenze sono state contenute. Le autorità, attraverso l’agenzia di stampa Ansa, stanno indagando sulle cause specifiche del guasto.