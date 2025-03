Problemi ai Treni a Milano: Ritardi, Rallentamenti e Possibili Cancellazioni per Guasto al Nodo Ferroviario

Un guasto tecnico al nodo di Milano sta causando ritardi e cancellazioni alla circolazione ferroviaria. Le informazioni fornite da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sono ancora in fase di aggiornamento e si registrano già ritardi fino a 30 minuti. Il guasto si è verificato alle 8:35 di martedì 18 marzo, creando grossi disagi, in particolare per i treni Intercity e Regionali, che hanno subito ritardi fino a 60 minuti. Al momento, non si escludono ulteriori ritardi o cancellazioni.

Il nodo di Milano rappresenta uno dei principali centri della rete ferroviaria del nord Italia, dove convergono le linee nazionali più importanti. Le ripercussioni del guasto si sono sentite soprattutto su queste tipologie di treni, mentre i treni ad alta velocità sono stati deviati su percorsi alternativi. Secondo una nota di Trenitalia, il treno della tratta Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05) ha dovuto fermarsi presso la stazione di Milano Porta Garibaldi anziché Milano Centrale.

La situazione rimane in evoluzione e i passeggeri sono invitati a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali delle ferrovie. In attesa di ulteriori informazioni, i ritardi e le problematiche legate alla circolazione ferroviaria del nodo di Milano continuano a creare disagi ai viaggiatori in transito. L’articolo è in aggiornamento per fornire ulteriori dettagli man mano che divengono disponibili.