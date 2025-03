Probiotici efficaci per ridurre la febbre nei bambini

Uno studio condotto dall’Unità di Pediatria della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e dall’Università degli Studi di Milano ha rivelato che l’assunzione di probiotici orali riduce la durata della febbre nei bambini con infezioni delle alte vie respiratorie (URTI). Questo studio clinico randomizzato ha coinvolto 128 bambini di età compresa tra 28 giorni e 4 anni, trattati presso il pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Milano, tutti con febbre superiore a 38.5°C.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno ha ricevuto probiotici per 14 giorni, mentre l’altro ha ricevuto un placebo. I risultati hanno mostrato che i bambini che hanno assunto probiotici hanno avuto una riduzione della durata della febbre superiore al 30% rispetto al gruppo di controllo. Non sono state osservate differenze significative nell’uso di antibiotici o nell’incidenza di diarrea tra i gruppi trattati con antibiotici.

Secondo i ricercatori, i risultati aprono nuove possibilità nella modulazione del sistema immunitario nei bambini con infezioni respiratorie acute tramite l’assunzione di probiotici. Ulteriori studi sono necessari per valutare l’impatto di questi interventi sulla salute dei bambini e il possibile miglioramento della frequenza di assenza da scuola e lavoro. Inoltre, investigare i meccanismi che portano alla riduzione della febbre è centrale per comprendere meglio questi effetti.

Le URTI sono diffuse tra i bambini, con sintomi che includono congestione nasale, mal di gola e febbre, e rappresentano una delle principali ragioni per cui si richiede assistenza medica. Attualmente, non esistono trattamenti di routine basati su evidenze per le URTI, rendendo i probiotici un approccio interessante nel trattamento delle malattie infettive.