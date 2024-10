probabili formazioni e dove guardarla in tv

Il Milan si trova in una situazione critica alla vigilia della terza giornata di Champions League, con 0 punti in classifica. La partita di oggi contro il Bruges è fondamentale per la squadra di Fonseca, che deve assolutamente ottenere i primi tre punti in casa. Fino a questo momento, i rossoneri hanno subito due sconfitte: la prima contro il Liverpool a San Siro e la seconda in trasferta contro il Bayer Leverkusen.

In Serie A, il Milan ha vissuto un periodo altalenante, con una sconfitta polemica contro la Fiorentina prima della sosta, seguita da una vittoria di misura, 1-0, contro l’Udinese nell’ultimo turno. La formazione del Milan per la partita contro il Bruges è prevista in un 4-2-3-1, con Maignan in porta; la difesa sarà composta da Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez; a centrocampo Fofana e Reijnders; e in attacco Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Morata. L’allenatore sarà Fonseca.

Dall’altra parte, il Bruges si schiererà con un 4-1-4-1, con Mignolet come portiere; la difesa sarà formata da Seys, Mechele, Romero e Cuyper; Jashari agirà come mediano; e la linea mediana sarà completata da Skoras, Vetlesen, Vanaken e Tzolis, con Jutgla come attaccante. L’allenatore del Bruges è Hayen.

La partita tra Milan e Bruges avrà luogo oggi, martedì 22 ottobre, alle ore 18.45, allo stadio San Siro. Per gli appassionati, la sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo. Il Milan deve affrontare questa sfida cruciale con determinazione per cercare di risollevarsi in Champions, consci che una vita nella competizione europea è in gioco. La prestazione odierna sarà essenziale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che ha bisogno di riscatto dopo un avvio difficile.