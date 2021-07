Sul caso di Whatsapp e dei presunti problemi di privacy per lo scambio dati con Facebook, adesso intervengono i garanti europei: hanno chiesto una investigazione urgente all’Autorità irlandese per la Privacy (Facebook, che controlla WhatsApp, ha la sede europea in Irlanda).

L’intervento dei garanti della privacy su WhatsApp

“Considerando l’alta probabilità di violazioni ai fini della sicurezza, della protezione e dell’integrità di WhatsApp e delle altre società di Facebook, nonché ai fini del miglioramento dei prodotti delle società di Facebook, l’Edpb (appunto i Garanti Privacy dell’Ue) ha ritenuto che la questione richieda ulteriori indagini rapide – si legge in una nota del 15 luglio – In particolare per verificare se le società di Facebook stanno effettuando operazioni di trattamento che implicano la combinazione o il confronto dei dati degli utenti di WhatsApp con altre serie di dati trattati da altre società di Facebook nel contesto di altre app o servizi offerti dalle società di Facebook, facilitati tra l’altro dall’uso di identificatori unici (dell’utente, ndr)”.

Edpb chiede all’autorità irlandese “di svolgere un’indagine per determinare se tali attività di trattamento siano in corso o meno e, in caso affermativo, se abbiano una base giuridica adeguata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera A e dell’articolo 6, paragrafo 1, del Gdpr”.

Insomma, Edpb è preoccupato anche per le scarse informazioni presenti: “Prendendo in considerazione la mancanza di informazioni per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati per scopi di marketing, la cooperazione con le altre società di Facebook e in relazione a WhatsApp Business Api, Edpb invita l’Ie Sa (l’Autorità irlandese per la Privacy, ndr) a indagare sul ruolo di Facebook Irlanda, vale a dire se Facebook agisce come responsabile del trattamento o come responsabile congiunto per quanto riguarda queste operazioni di trattamento”.

L’Edpb è stato chiamato in causa dall’Autorità tedesca per la Privacy, che chiedeva un intervento urgente di quella irlandese, che avrebbe permesso di estendere un blocco del trattamento dati da parte di WhatsApp in tutta Europa. A riguardo, “l’Edpb ha deciso che le condizioni per dimostrare l’esistenza di una violazione e l’urgenza non sono soddisfatte. Pertanto, l’Edpb ha deciso che non è necessario che l’Ie Sa adotti misure definitive contro Facebook in questo caso”.

Insomma, se da una parte blocca l’Autorità Privacy dall’intervenire, dall’altra spinge quella irlandese a fare il suo lavoro.

Lo scontro

Il motivo del contendere

Il problema, come raccontato su Italian Tech, riguarda la nuova informativa sulla privacy di WhatsApp, entrata in vigore a maggio dopo una lunga coda di polemiche e preoccupazioni da parte degli utenti (alcuni dei quali sono anche migrati su altre piattaforme).

Fuori dall’Europa, il governo indiano ha ripetutamente ordinato a Facebook di ritirare le novità, mentre in Europa i regolatori della privacy e le organizzazioni di protezione dei consumatori hanno sollevato obiezioni sulla scarsa trasparenza dell’informativa privacy.

Soprattutto è andata all’attacco l’autorità tedesca di Amburgo: a maggio ha ordinato a Facebook di non applicare i nuovi termini privacy agli utenti in Germania e ha anche accusato il garante irlandese di non aver indagato sulla condivisione dei dati fra Facebook e WhatsApp.

Di qui l’azione dell’Edpb, strumento previsto dall’articolo 66 del Gdpr: “Dato che l’Autorità irlandese sonnecchiava, tutte le altre autorità riunite nell’Edpb le hanno detto di agire subito”, ci ha spiegato Franco Pizzetti, ex garante della Privacy e professore emerito di Diritto costituzionale a Torino.

Il caso

I poteri dell’articolo 66

L’importanza dell’articolo 66 del Gdpr è che permette alle Autorità di Protezione dei dati dell’Ue di derogare al meccanismo dello sportello unico del regolamento, che altrimenti incanala i reclami transfrontalieri (come quelli contro i colossi della tecnologia) attraverso un supervisore dei dati principale (spesso quello irlandese). Meccanismo però ampiamente visto come un collo di bottiglia per un’efficace applicazione della protezione dei dati, soprattutto contro i colossi della tecnologia.

Secondo Pizzetti, “il garante irlandese, come la stessa Irlanda, ha poco interesse a perseguire queste aziende, che portano business in patria: l’intervento della Germania ha anche un sapore geopolitico. Germania e Francia sono in prima fila nel chiedere all’Europa di fare l’Europa, cioè di garantire un controllo sui dati dei cittadini e della conseguente data economy”.

Le possibili implicazioni

Da parte sua, il vicecommissario di Amburgo per la Protezione dei dati, Ulrich Kühn, ha espresso delusione, spiegando che avrebbe preferito un intervento urgente dell’Edpb, “mentre questa è una decisione non vincolante”. Anche se di indubbio peso politico, come ha riconosciuto anche Pizzetti, e dunque non del tutto ignorabile dall’Autorità irlandese.

Secondo l’avvocato Diego Di Malta, esperto di questioni legate alla privacy, “questa è una vittoria per tutti noi che da subito abbiamo acceso un faro sulla vicenda anche contro chi minimizzava cercando di tranquillizzare gli animi e facendo passare il messaggio che in Ue con la nuova informativa privacy non sarebbe cambiato nulla per via del Gdpr. Erano posizioni inverosimili, lo abbiamo detto subito e ora l’Edpb ci dà ragione”.

la decisione

Facebook ha fatto sapere di “accogliere con favore la decisione dell’Edpb di non estendere l’ordine dell’Autorità Privacy di Amburgo, che si basava su equivoci fondamentali circa lo scopo e l’effetto dell’aggiornamento dei nostri termini di servizio. Restiamo pienamente impegnati a fornire comunicazioni sicure e private per tutti e lavoreremo con la Irish Data Protection Commission come nostro principale regolatore nella regione al fine di affrontare pienamente le questioni sollevate dall’Edpb”.