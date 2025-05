Pro, contro e come addestrarlo

Anche i conigli hanno bisogno di muoversi liberamente all’aperto, e portarlo a passeggio in un parco è un’opzione utile se non si ha spazio in casa. È fondamentale che i conigli ricevano sole e aria fresca per sintetizzare la vitamina D, essenziale per la loro salute. Tuttavia, bisogna prestare attenzione alle temperature, in quanto i conigli non sudano e possono soffrire di colpi di calore. È consigliabile uscire durante le ore più fresche e cercare zone ombreggiate, portando un riparo per il coniglio.

Addestrare un coniglio a camminare al guinzaglio richiede un approccio graduale. A differenza dei cani, i conigli non seguono sempre il padrone e possono preferire essere guidati da dietro. Prima di uscire, è bene fare delle prove a casa con la pettorina, lasciando che il coniglio si abitui all’oggetto e premiandolo per il comportamento positivo. Dopo che si è abituato, si può attaccare il guinzaglio e insegnargli a muoversi intorno al padrone.

Un’alternativa al guinzaglio è il recinto portatile, che offre sicurezza e libertà di movimento. È importante che il recinto sia alto almeno 70 cm e facilmente trasportabile. Riguardo alla salute, i conigli sono suscettibili a malattie come la mixomatosi e la Malattia Emorragica Virale, trasmesse da insetti. Pertanto, la vaccinazione è fondamentale, soprattutto in luoghi frequentati da altri animali. Infine, per proteggere il coniglio da parassiti, si può applicare un trattamento antiparassitario, soprattutto se le uscite sono frequenti.