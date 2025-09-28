Private AI in Italia: la nuova frontiera dell’AI aziendale

Si parla di Private AI, un modello di intelligenza artificiale i cui dati rimangono all’interno dell’azienda. Questo sistema garantisce la sicurezza e la privacy dei dati, assicurandone la validità e l’affidabilità, elementi essenziali per migliorare la produttività e l’efficienza aziendale.

Brainyware, una startup italiana, ha sviluppato la soluzione Private AI, che comprende hardware e modelli LLM open source. Alberto Adorini, CEO e co-fondatore, spiega che il software di Brainyware integra il dataset aziendale per creare casi d’uso specifici per le diverse esigenze commerciali.

La startup adotta un doppio approccio al mercato: collabora con system integrator per aziende grandi e offre soluzioni standardizzate per piccole imprese, come studi commerciali che utilizzano il sistema per analisi specifiche.

I vantaggi del Private AI rispetto a LLM generalisti sono molteplici. I dati aziendali sono corretti e verificati, garantendo risposte coerenti e formattate come richiesto. Con l’approccio diretto, Brainyware collabora con commercialisti e studi legali, mentre con l’approccio indiretto si rivolge a aziende con un fatturato superiore a 15 milioni di euro, necessitando soluzioni personalizzate che possono espandersi in base alle esigenze computazionali.

Attualmente, Brainyware opera solo in Italia, ma ha in programma di espandersi in altri mercati europei. Le soluzioni hanno costi variabili: circa 10-15 mila euro per piccole imprese e 30-40 mila euro per aziende più grandi. Brainyware, fondata di recente, impiega attualmente 15 persone e ha già acquisito circa 30 clienti, generando ordini pari a 600 mila euro, con previsioni di crescita per il futuro. La startup ha raccolto oltre 1,3 milioni di euro in finanziamenti precedenti e non cerca ulteriori investimenti equity, preferendo grant in linea con il proprio posizionamento.