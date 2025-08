Privacy Specialist: Nuove Opportunità in Italia

Privacy Specialist – Italia – Nuove Opportunità

Chi Siamo:

Siamo un Gruppo multiservizi leader in Italia nei settori dell’energia, ambiente e acqua. La nostra missione è costruire un futuro sostenibile, innovativo e responsabile, ponendo al centro le persone e i territori. Ci impegniamo a garantire un’operatività trasparente e conforme alle normative vigenti, per proteggere i dati e i diritti dei nostri stakeholder.

Descrizione del Ruolo:

Come Privacy Specialist, sarai responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla protezione dei dati personali. Collaborerai con diversi dipartimenti per assicurarti che tutte le procedure siano in linea con la normativa GDPR e altre regolamentazioni locali.

Requisiti Principali:

Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline affini.

Esperienza pregressa nel campo della protezione dei dati e della privacy.

Conoscenza approfondita del GDPR e delle normative italiane.

Ottime capacità analitiche e di problem-solving.

Vantaggi del Ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Possibilità di contribuire a progetti innovativi con un impatto significativo sul territorio.

Formazione continua e sviluppo professionale garantito.

Politiche aziendali orientate al benessere dei dipendenti.

Unisciti a noi per contribuire attivamente alla trasformazione verso un futuro più sostenibile e responsabile!