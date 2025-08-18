Privacy Specialist – Milano

Siamo un Gruppo multiservizi leader in Italia nei settori:
- Energia
- Ambiente
- Acqua
Lavoriamo per:
- Costruire un futuro sostenibile
- Promuovere innovazione
- Garantire responsabilità
Mettiamo al centro:
- Le persone
- I territori
- La qualità dei servizi
Unisciti a noi per un futuro migliore!
