Privacy Specialist – Milano

Siamo un Gruppo multiservizi, leader in Italia nei settori:
- energia
- ambiente
- acqua
Ci impegniamo ogni giorno per:
- un futuro sostenibile
- l’innovazione
- la responsabilità
Mettiamo al centro:
- le persone
- i territori
- la qualità dei servizi
Unisciti a noi per costruire insieme il futuro!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Operatore sostenibile nei settori energia, ambiente e acqua. Requisito: Passione per l'innovazione. Beneficio: Contribuisci a un futuro più verde.
Tecnico per riparazione stampanti multifunzione, requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: opportunità di crescita professionale.
International Key Account: gestisce clienti globali. Requisito: esperienza nella vendita B2B. Beneficio: opportunità di crescita internazionale.
Tecnico per riparazione di stampanti multifunzione: esperienza pregressa richiesta. Beneficio: lavoro in un team di esperti.
Umana S.p.A. cerca un addetto/a ufficio commerciale per supportare i funzionari. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: crescita professionale.