Privacy e sicurezza informatica in Italia

La domanda sul bilanciamento tra protezione dei dati e sicurezza informatica è spesso al centro dei dibattiti sulla tecnologia e sui diritti digitali. In realtà, la scelta non è tra proteggere i dati dalle minacce informatiche o mantenere il diritto a controllare l’uso dei propri dati. La verità è che privacy e cybersecurity sono due facce dello stesso diritto fondamentale, due guardie che proteggono la nostra identità digitale da minacce diverse.

Quando un’azienda raccoglie i nostri dati personali, come l’indirizzo e-mail, il numero di telefono o le preferenze d’acquisto, esercita il trattamento dei dati. La privacy riguarda il controllo su questi dati, ovvero chi li ha, cosa ne fa, per quanto tempo li conserva e se li condivide con terzi. La cybersecurity, invece, è il meccanismo tecnologico che protegge quei dati dalle mani di chi non dovrebbe averli.

Un esempio concreto è quello di una struttura ospedaliera, dove i dati dei pazienti sono tra i più sensibili e protetti per legge. Un ospedale che implementi seriamente la cybersecurity deve criptare le cartelle cliniche, limitare chi può accedervi, registrare ogni accesso e fare copie di backup in caso di attacchi informatici. Queste misure proteggono sia la sicurezza che la privacy.

La trasparenza e il principio della minimizzazione dei dati sono elementi cruciali per il bilanciamento tra privacy e cybersecurity. Se un’azienda chiede di accedere a determinate informazioni, deve spiegare chiaramente perché le vuole, quanto tempo le conserverà e se le condividerà con altri. In questo modo, l’utente ha la possibilità di scegliere consapevolmente se accettare la richiesta o meno.