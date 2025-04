Privacy e Indagini dell’UE su Meta AI in WhatsApp

L’arrivo di Meta AI su WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram ha suscitato molte preoccupazioni tra gli utenti europei, in particolare riguardo alla privacy e alla protezione dei dati personali. Nonostante si tratti di una versione “depotenziata” rispetto a quella lanciata negli Stati Uniti, le autorità europee stanno valutando se questa nuova funzione rispetti le normative dell’UE, in particolare l’AI Act e il GDPR. Attualmente sono in corso valutazioni ufficiali per stabilire la conformità del chatbot alle leggi vigenti.

La recente introduzione di Meta AI ha modificato l’aspetto di WhatsApp, dove è apparsa una nuova icona vicino al pulsante delle chat. Questa novità è stata percepita da molti come “invasiva” e “fastidiosa”. Le autorità comunitarie hanno quindi avviato indagini per chiarire aspetti chiave come la protezione dei dati personali, la trasparenza nell’uso dell’AI e il diritto degli utenti di disattivare servizi indesiderati. In particolare, la mancanza di possibilità di disattivare Meta AI ha sollevato polemiche.

Nonostante le critiche ricevute, Meta ha affermato che il suo assistente non viola la privacy, garantendo che i dati non vengono condivisi con terze parti e non vengono utilizzati per addestrare l’AI. Tuttavia, le autorità europee continuano a indagare, sottolineando la necessità di rispettare i diritti degli utenti e la centralità della loro esperienza tecnologica. Il caso Meta AI potrebbe dunque rappresentare un importante conflitto tra l’Europa e il gigante tecnologico. Se dovessero emergere violazioni, Meta rischia sanzioni elevate e la disattivazione della funzione nell’Unione Europea.