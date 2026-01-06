Pritchard guidato il successo contro i Bulls

Pritchard ha concluso la partita con 21 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 1 palla rubata in 31 minuti durante la vittoria per 115-101 contro i Bulls. Pritchard non ha avuto difficoltà a raggiungere i suoi punti di forza contro una difesa dei Bulls piuttosto debole, segnando 21 punti, tra cui quattro triple. È stata la prima volta che Pritchard ha superato i 20 punti in cinque partite, un gradito ritorno alla forma per coloro che hanno investito nel giovane giocatore.

Nelle 35 partite della regular season, Pritchard sta segnando numeri da record, con una media di 16,9 punti, 4,5 rimbalzi, 5,3 assist e 2,6 triple in 32,9 minuti di gioco per partita.