Prismi, Marco Scuri cooptato in CdA

– Il CdA di Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, in esecuzione dell’accordo di investimento con Alascom, ha deliberato la nomina per cooptazione di Marco Scuri, amministratore delegato e socio di riferimento di Alascom, quale consigliere della società.

Il board ha provveduto a conferire a Marco Scuri le deleghe già attribuite in capo all’amministratore delegato con le successive integrazioni. Il neonominato consigliere resterà in carica sino alla data di decadenza del consiglio stesso.

Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash