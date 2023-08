Prisma 2, terminate le riprese: Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo protagonisti

La seconda stagione di Prisma, la serie di Prime Video con Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo, annunciata nell’indifferenza generale durante i Nastri d’Argento, ha ufficialmente terminato le riprese.

Dopo circa sette settimane di riprese il regista Ludovico Bessegato ha festeggiato la fine del lavoro con una torta sul set e un party con tutto il cast, anche se i due protagonisti – Carrano e Zurzolo – non hanno pubblicato niente sui social.

Ora tocca alla fase di post-produzione e di montaggio che durerà indubbiamente dei mesi: è facile ipotizzare il ritorno della seconda stagione di Prisma su Prime Video nel corso della prossima primavera, se non addirittura autunno. Vi ricordo che la prima stagione è stata pubblicata il 21 settembre del 2022 ed è stata premiata ai Nastri d’Argento come miglior serie dramedy.

Il cast nella season two è stato tutto confermato. Oltre Mattia Carrano (che interpreterà i ruoli di entrambi i gemelli) e Lorenzo Zurzolo, torneranno anche: Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

Prisma, Mattia Carrano sul set interpreta due gemelli: “A volte sbagliavo i ruoli”

In una intervista YouTube realizzata per Amazon lo scorso anno Mattia Carrano ha confessato di aver avuto un po’ di problemi con la gestione dei suoi due personaggi. “A volte mi sbagliavo e quando ero Marco recitavo Andrea o viceversa. Il ruolo più semplice è stato quello di Andrea perché era più simile a me, Marco era un personaggio più introverso lo recitavo con le spalle chiuse e la voce bassa“.