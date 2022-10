Priscilla su Obama: “Ai provini sapevamo che era stata squalificata al Grande Fratello”, poi svela perché l’hanno arruolata

Priscilla questa settimana, in occasione del lancio della seconda stagione di Drag Race Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone.

“Già dalla prima stagione Drag Race Italia è stato un programma inclusivo a 360 gradi, con, ad esempio, la drag oversize. Anche in questa edizione teniamo fede a questa inclusività. Avremo la drag queen di colore Obama e Narciso, la drag singer senza parrucca per combattere gli stereotipi classici della bellezza. E Gioffrè, concorrente mascherato che si fa chiamare il drag perché vuole rappresentare il mondo in drag come fenomeno d’arte. Cerchiamo di mostrarla come qualcosa che non ha confini, orientamento sessuale e di genere. Chiunque si voglia esprimere può fare la drag”.

A questo punto il giornalista ha colto la palla al balzo e le ha chiesto di Obama, già nota al grande pubblico perché nel 2018 ha partecipato out of drag al Grande Fratello di Barbara d’Urso, uscendo con una squalifica. “Parliamo anche di polemiche. Obama è l’ex concorrente Baye Dame Dia del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso squalificato per il comportamento avuto nei confronti di un’altra abitante della Casa: Aida Nizar. Come mai questa scelta?“. Questa la sua risposta:

“Obama è stata scelta per il suo essere drag. Sicuramente sapevamo del GF, ma la produzione ha deciso di regalarle una seconda chance come attivista. Ci sembrava giusto darle la possibilità di esprimersi come personaggio artistico. Tutti commettiamo errori e tutti meritiamo una seconda opportunità, che tra l’altro lei si è giocata benissimo. Sarà molto diversa rispetto al GF: ci ha fatto capire che la scelta di averla nel cast è giusta”.

Al momento è disponibile su Discovery+ solo la prima puntata, ma Obama ha già dimostrato di avere un bel caratterino.

Priscilla e il caso HIV al Grande Fratello Vip

L’host di Drag Race Italia ha poi detto la sua su Giovanni Ciacci che al Grande Fratello Vip ha parlato di HIV. Un argomento già affrontato nello show di drag l’anno scorso.

“Da noi si è parlato senza tabù, con le giuste informazioni. E sappiamo che un coming out del genere è il più difficile per lo stigma che c’è in Italia. Enorma Jean ci ha dato un messaggio forte. Giovanni Ciacci ha parlato, per fortuna, con l’aiuto di un dottore, dando le informazioni corrette: si sono toccati argomenti come la terapia antiretrovirale e del fatto che una persona con HIV vive, non sopravvive come si poteva pensare un tempo. Non mi sono piaciuti, invece, i titoli dei giornali come TGcom24, che aveva scritto che il GF avrebbe avuto il primo concorrente affetto da Aids. Non è accettabile che nel 2022 un giornalista non sappia la differenza tra Aids e sieropositività. Ho fatto partire una guerra e poi il titolo è stato corretto”.