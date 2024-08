Priscilla rompe il silenzio sulla quarta stagione di Drag Race Italia

Che fine ha fatto Drag Race Italia? I prossimi palinsesti televisivi sono stati tutti svelati e il reality sulle drag queen con Priscilla non è presente né in Rai, né in Mediaset, né in Sky, né in Warner Bros Discovery né tantomeno sulle piattaforme.

Lo scorso aprile Paramount+ ha cancellato dal proprio portfolio la terza stagione di Drag Race Italia confermando di non essere interessato alla realizzazione di una season four e quando la notizia è diventata di dominio pubblico online è esploso un vero e proprio drama. Il sito televisivo TvBlog, qualche giorno dopo, ha cercato di rassicurare i fan sostenendo che, al di là di RealTime e Paramount+ (che avevano già trasmesso le prime stagioni) esistevano altri broadcaster interessati a produrre la versione italiana. A conti fatti, però, non è così.

L’unica speranza, al momento, è quella di World Of Wonder, ovvero la casa di produzione che produce già il format americano e vari spin off.

E potrebbe essere proprio questa la risposta dato che, sollecitata da un fan che chiedeva a gran voce la quarta stagione, Priscilla, host di Drag Race Italia, ha commentato: “Presto”, con tanto di dita incrociate, occhiolino e cuore.

La quarta stagione di Drag Race Italia diventerà presto realtà? In Francia va in onda sulla rete nazionale, in Gran Bretagna sono già arrivati alla sesta stagione, mentre in Spagna hanno appena annunciato la quarta ‘temporada’ dopo uno spin off All Stars. Il format è forte in tutta Europa. C’mon, queens italiane, fatevi sentire.

Nel dubbio, su WOW è uscito Bring Back My Girls speciale DRIT Season 2.