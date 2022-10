Priscilla risponde alle drag storiche che si sono lamentate di non esser state coinvolte in Drag Race Italia

Drag Race Italia è un programma sulle drag queen non realizzato dalle drag queen e questo concetto alla comunità LGBT+ italiana è sempre stato un po’ indigesto. Anche a Miss Drag Queen Italia la giuria è composta principalmente (se non esclusivamente) da drag queen veterane che se la cantano e se la suonano da sole. In fin dei conti chi meglio di una drag queen può giudicare un’altra drag queen? Un concetto sensato ma che teme di diventare un po’ forzato soprattutto se si tratta di televisione.

Lo scorso settembre La Wanda Gastrica, organizzatrice proprio di Miss Drag Queen Italia, in occasione dell’annuncio della seconda stagione di Drag Race Italia ha così scritto su Facebook:

A risponderle (in ritardo) è stata proprio Priscilla che fra le pagine di Rolling Stone ha così rotto il silenzio.

Alcune drag storiche si sono lamentate, attraverso i social, di non essere state coinvolte nella creazione dello show.

Quando si fa un programma tv ci sono centinaia di professionisti in ruoli diversi e ognuno deve fare il suo. Ci sono produzione, redazione, autori. Drag Race non viene fatto da persone che non sanno cosa sia il mondo drag italiano e internazionale visto che sì, viene fatto in Italia, ma viene fruito in tutto il mondo.

Quindi?

Ci ho lavorato per due anni e mi sono trovato con un gruppo di persone appassionate, col sorriso sulle labbra e la voglia di fare bene. Che alcune drag storiche si siano risentite perché non interpellate la trovo una polemica fuori luogo.

Come mai?

Perché qualsiasi programma tv viene fatto da professionisti che sanno fare la televisione. Drag Race è un franchise planetario e, oltre al gruppo italiano, c’è quello americano che ci supporta. Non ci sono drag che fanno tv a parte me e le Karma B, qui non stiamo parlando di preparare uno show drag per un locale o un evento, ma di un format tv.