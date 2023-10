Priscilla piange a Drag Race Italia: “Albania paese difficile per le drag queen”

Priscilla si è lasciata andare per la prima volta alla commozione durante la terza puntata della terza stagione di Drag Race Italia. Lo ha fatto *questo articolo contiene spoiler, chiudilo se non hai ancora visto l’episodio* durante l’eliminazione di Vezirja.

“Vezirja voglio sottolineare quanto la tua presenza qui a Drag Race Italia abbia reso questo programma ancora più inclusivo perché tu hai abbattuto i confini” – ha dichiarato Priscilla con i lucciconi agli occhi – “E dall’Albania, che sappiamo essere un paese non facile per le drag queen, tu hai deciso di venire qui in Italia e regalarci la tua arte. È stato veramente un onore averti qui con noi. Ti amiamo e non ti dimenticheremo mai”.

Vezirja ha così lasciato il palco e successivamente anche la werkroom.

“Voi lo sapete quanto importanti sono queste parole per me. Sarete sempre nel mio cuore. Ora torno in Albania! […] Questa esperienza mi ha regalato qualcosa che sfortunatamente il mio paese non ha potuto mai regalarmi. Cioè l’opportunità di esprimere la mia forma d’arte nel più grandioso dei modi. E questo è successo!”.

A livello di diritti civili e di mentalità, purtroppo, l’Albania è un paese molto arretrato. Non a caso Vezirja (vero nome Aleksandër Seitaj) ha confessato di essere la prima drag queen del suo paese e di essere venuta in Italia per trovare delle sorelle drag.