Priscilla e Ivana Vamp si conoscevano anche prima di Drag Race Italia. Nel marzo del 2019, infatti, Priscilla è stata ospite di Ivana Vamp nella sua trasmissione Tadà, su RTV38.

In quell’occasione la conduttrice di Drag Race Italia ha ricordato i suoi inizi a Mykonos.

“Sono andata a Mykonos otto anni fa e mi sono perdutamente innamorata dell’isola ed è successa una cosa sconvolgente perché la struttura dove lavoro ora cerava una drag queen italiana di nome Priscilla. Così gli ho mostrato una foto chiedendo ‘è questa?’ e loro ‘sì, la conosci? ci dai il suo numero?’ ed io ‘non c’è bisogno del numero, sono io Priscilla!’. Io ero in vacanza, barba, peli.. Nessuno lo avrebbe mai detto. Dopo due giorni ero sul palco ad esibirmi e da lì non me ne sono più andata”.

A Mykonos Priscilla è stata fotografata anche da Mario Testino, fotografo che ha immortalato la famiglia reale, ed ha avuto il piacere di conoscere Jean Paul Gaultier.

Priscilla: “Il mio debutto drag da Alda D’Eusanio”

“Ho debuttato in televisione su Rai2 nel programma di Alda D’Eusanio, Al Posto Tuo. Ero una drag queen spogliarellista, un lavoro collaterale al mio lavoro teatrale. […] Era il 2002 nel primo pomeriggio, fascia iper protetta. Era un lavoro ma le persone credevano fosse reale: la mia migliore amica in tv interpretava la mia fidanzata e quando la gente ci vedeva in giro credeva fosse davvero la mia fidanzata. Da lì è nata Priscilla”.

Poi ha continuato:

“Ho spinto una ragazza in piscina mentre mi esibivo. Io ero di schiena ed aspettavo partisse la musica, appena la musica è iniziata per il mio playback mi sono girata ed ho visto questa ragazza che mi è passata davanti totalmente indifferente, come se io non esistessi. Quindi vado giù dal palco, puff, la spingo giù in piscina e poi torno sul palco per finire il playback.

RuPaul ha pubblicato questo video sulla sua pagina scrivendo “mai passare davanti una drag queen durante il suo show”, per me essere pubblicata sulla pagina di RuPaul è stato WOW! Ho conosciuto RuPaul durante una crociera, io ero la presentatrice, lui – nei suoi panni – è venuto ospite per fare il deejay. Per me è stato un onore ed un traguardo”.

Due anni dopo, Priscilla e RuPaul si sono di nuovo incontrate (a distanza) per la conferenza stampa di Drag Race Italia, dove ha ritrovato anche Ivana Vamp.