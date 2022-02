La domenica pomeriggio italiana si è tinta di arcobaleno. Oggi, rispettivamente su Rai1 e su Canale5, sono arrivate Priscilla e Drusilla Foer. La prima ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, la seconda da Silvia Toffanin a Verissimo.

Priscilla ospite su Rai1 ha esordito la sua intervista ringraziando la conduttrice da parte di tutta la comunità LGBT. “Il tuo invito per me è importantissimo, per tutte le drag queen e per tutti gli appartenenti della comunità LGBT+“.

Il volto di Drag Race Italia ha avuto l’opportunità di raccontarsi e di confrontarsi con Mariano Gallo, ovvero il suo io. “Priscilla è testarda ed appariscente, Mariano è molto più tranquillo“.

Drusilla Foer si è invece raccontata a Silvia Toffanin, portando avanti il suo splendido personaggio.

“Non ho un titolo nobiliare perché mio babbo non era nobile, non aveva alcun titolo. Le mie nonne erano di famiglie molto antiche, la cui vita non è stata facilitata dal loro titolo”.

E ancora:

“Nessuno mi ha mai chiesto il mio cognome da ragazza, è un cognome molto comune ed è Gori. Foer è stato il mio ultimo marito, non c’è più. Era De Foer, ho tolto il ‘De’. Io sono tutt’ora la signora Foer. Poi va beh, se mi corteggiano con insistenza e con garbo magari ci scappa un occhiolino, ma perché mi piace sentirmi una vecchia signora ancora seduttiva”.

Priscilla e Drusilla Foer su Rai1 e Canale5

Qualche anno fa sarebbero state impensabili queste due interviste, ora finalmente anche l’arte drag è stata sdoganata ed è approdata pure al general public.