Priscilla ha rotto il silenzio in merito al provvedimento disciplinare imposto ad Ava Hangar ed Enorma Jean durante il corso della prima stagione di Drag Race Italia.

Le due regine, infatti, dopo un acceso scontro in werk room sono state punite e costrette ad eseguire un lipsync della salvezza che ha visto uscire sconfitta Enorma Jean. La puntata incriminata è stata piena di “bip” e censure varie, ma pare che le due abbiano bestemmiato ed insultato persone del cast e della produzione.

“Abbiamo redarguito le due concorrenti che hanno violato termini del contratto bestemmiando e insultando persone del cast e della produzione.” – Ha scritto Priscilla su Instagram – “Non potevamo redarguire le altre per aver esultato per l’eliminazione di una avversaria, questo non ha violato alcun termine. Un conto è perdere il controllo e andare contro regole che sono state accettate alla firma di un contatto (in questo caso noi possiamo/dobbiamo intervenire, così come è accaduto) e un conto invece è decidere di manifestare il proprio sentimento dopo una eliminazione (questa è una scelta comportamentale soggettiva delle singole concorrenti su cui noi non possiamo intervenire fino a quando non supera il limite consentito e il limite non è stato superato perché non vi è stata alcuna aggressione verbale). Possiamo essere sicuramente d’accordo sul fatto che hanno esagerato, ma da qui a parlare di bullismo!”