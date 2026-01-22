Priorità della vigilanza della Bce per l’Eurozona

La Banca centrale europea sta manifestando una preoccupazione crescente a causa di vari fattori come le guerre, le tensioni commerciali, il rischio di attacchi cyber e l’intelligenza artificiale, che aumentano il timore di un possibile “cigno nero” che potrebbe mettere in crisi il sistema bancario. Pertanto, è fondamentale che il sistema si prepari a fronteggiare tali sfide.

Secondo un documento della Banca centrale europea, le priorità della vigilanza per il triennio 2026-2028 sono state indicate da Sharon Donnery e Mario Quagliariello. Le prospettive economiche prevedono una crescita nell’Eurozona dell’1,3% e un indice di solidità patrimoniale del 16,1% nel terzo trimestre 2025. Tuttavia, lo scenario potrebbe peggiorare a causa di crescenti rischi geopolitici, incertezza e cambiamenti strutturali spinti dall’innovazione tecnologica e dalle crisi climatiche.

Il team di supervisione seguirà le banche vigilate con stress test tarati su rischi specifici, con priorità su “migliorare la resilienza delle banche malgrado le incertezze macro-finanziarie” e sul miglioramento delle capacità tecnologiche per affrontare interruzioni alle operazioni critiche. La crescita dei dazi e i danni da catastrofi climatiche possono aumentare il deterioramento del credito, pertanto l’obiettivo è garantire che le banche europee rimangano profittevoli e sostenibili, richiedendo un difficile equilibrismo fra sostegno all’economia e stretta sul credito facile.

Gli esperti della vigilanza sottolineano l’importanza di standard di concessione del credito prudenti per preservare la qualità degli asset in caso di rallentamento dell’economia. La vigilanza della banca centrale non vuole ricreare una situazione di crisi sui prestiti, pertanto è necessario evitare eccessi nella distribuzione dei dividendi e mantenere requisiti di capitale prudenziale. Le banche europee e italiane stanno lavorando per raggiungere questi obiettivi, ma forse a un ritmo inferiore a quello richiesto.