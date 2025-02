Priorità assoluta, Giorgetti è favorevole

Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, definita come “la priorità assoluta della Lega per il 2025”. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato che questo intervento sarà serio, definitivo e vantaggioso per lo Stato e per oltre 10 milioni di italiani. Salvini ha confermato di aver discusso della questione con il ministro Giorgetti, e ha evidenziato che è stata approvata la misura del concordato, pur non essendo risolutiva.

Salvini ha sottolineato l’importanza di avere un’adesione alta alla rottamazione e ha espresso ottimismo sulla possibilità di un’unità politica attorno a questo tema, ricordando che simili iniziative erano state adottate anche da governi precedenti di diverso orientamento politico. Propone un piano che prevede dieci anni e 120 rate di pagamento senza sanzioni, per evitare che il debito cresca a livelli insostenibili per i cittadini.

Riguardo alle polemiche interne, ha risposto alle critiche provenienti da Fratelli d’Italia, affermando la solidità della Lega e invitando a valutare i risultati concreti piuttosto che le chiacchiere. Ha ribadito che la Lega ha mantenuto fedeli promesse elettorali e ha una lunga storia di successi.

Infine, Salvini ha affrontato la questione delle tensioni con la Corte Penale Internazionale, sostenendo la necessità di indagare su di essa, e ha commentato su possibili spionaggi interni nei servizi di intelligence, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità e la sicurezza nazionale.