Il caso di Diddy sta suscitando grande scalpore a Hollywood e ha attirato l’attenzione del pubblico. Un noto rapper ha menzionato diverse celebrità che avrebbero partecipato ai festini di Diddy nel corso degli anni, e da ieri circola anche una lunga lista di nomi, tra cui Justin Timberlake, Doja Cat e Rihanna. È importante però sottolineare che partecipare a feste non è un reato e che molte delle attività discutibili attribuite a Diddy si sarebbero svolte a tarda notte, lontano dagli sguardi degli ospiti.

Recentemente, i media britannici hanno cercato di collegare i principi Harry e William al rapper, non solo perché hanno avuto incontri documentati con lui, ma anche perché Diddy aveva espresso il desiderio di averli ai suoi party, ma solo in un periodo specifico della loro vita. Secondo Diddy, avrebbe voluto i principi ai suoi eventi in quanto erano giovani e più vivaci. Tuttavia, questo interesse pare sia svanito dopo il matrimonio di William con Kate Middleton. Diddy ha dichiarato: “Se è vero che voglio i due principi alle mie feste? Non più, non adesso. Fidati di me, sono fuori dalla lista ora”.

Il noto gossip blogger Perez Hilton ha espresso opinioni sull’argomento, osservando che le star di Hollywood che si divertono con celebrità britanniche non sono una rarità, soprattutto considerando il passato di festa di Harry a Las Vegas. Tuttavia, le affermazioni di Diddy, in cui si riferisce ai principi invitati quando erano ragazzi, assumono una connotazione inquietante alla luce delle attuali accuse contro di lui.

Inoltre, la chela di notizie sulle celebri interazioni tra Diddy e i principi ha sollevato interrogativi sulla vera popolarità di William e Harry nel contesto attuale. Mentre entrambi i principi hanno partecipato a un festa post-concerto per Diana anni fa, il nome di Harry è spesso più citato dalla stampa britannica rispetto a quello di William.

Così il caso continua a evolversi, con molteplici voci e speculazioni su una situazione già delicata, portando il nome di Diddy e quello dei principi a essere scrutinati in modo significativo.