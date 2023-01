Principessa Kate, Harry attacca: “Ecco i brutti sms che mandava a Meghan. Era in competizione con lei”

Due anni fa in un’intervista choc rilasciata ad Oprah, Meghan Markle ha accusato la Principessa Kate di averla fatta piangere: “I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, quello di sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di un’autentica campagna di denigrazione. Le allusioni sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale“.

Nel suo libro Spare il Principe Harry ha pubblicato i messaggi che la moglie avrebbe scambiato con le Principessa Kate. La Middleton si sarebbe lamentata davvero dell’abito di sua figlia: “Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!”

La duchessa del Sussex avrebbe risposto trovando una soluzione alla cognata: “Certo, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?”

Piuttosto che accettare le modifiche da apportare all’abito, Kate avrebbe avanzato una richiesta singolare: “No, tutti gli abiti devono essere rifatti. […] Comunque discuterò della questione con il mio wedding designer, che mi ha già detto che è d’accordo con lei“.

Harry ha poi continuato: “Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato. In realtà c’erano già problemi da tempo. C’era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate conto Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie“.

La Principessa Kate si ricorderà di questo 41esimo compleanno.

Meghan backing away from Kate is the reaction of someone backing away from their abuser. She just remembered not to put her hands up to defend herself. Something is going on in that family #SparebyPrinceHarry#HarryandMeganNetflix #RacistRoyalFamily pic.twitter.com/NJDrnvkZt6

— Judy in da Richmond (@Judyinrichmond) January 4, 2023