Principessa Anna ricoverata per una commozione cerebrale: annuncio della famiglia reale

Non c’è pace per la famiglia reale inglese. Dopo i problemi di salute di Re Carlo e di Kate Middleton, adesso anche la principessa Anna è stata portata in ospedale. Sua altezza è ricoverata al Southmead di Bristol per una commozione cerebrale causata da un incidente accaduto ieri 23 giugno nella tenuta di Gatcombe Park. Lievi ferite alla testa, ma nessuna informazione ulteriore nel comunicato arrivato da palazzo.

Secondo l’Ansa la sorella di Re Carlo potrebbe essere stata colpita da uno dei suoi cavalli: “Il palazzo non specifica la natura dell’incidente, ma stando alla Bbc la sorella del sovrano – amazzone appassionata, con un passato a livello agonistico nell’equitazione – risulta essere stata colpita da uno dei suoi amati cavalli. L’accaduto rappresenta un’ulteriore tegola, seppur minore, per la Royal Family, già alle prese con le diagnosi di cancro recenti di Re Carlo e della Middleton, consorte dell’erede al trono William“.

Nulla di così grave, secondo la nota che arriva da Buckingham Palace, Anna non sarebbe in gravi condizioni, nel comunicato infatti si parla di una pronta guarigione e un ritorno in famiglia.

