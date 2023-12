Principessa Anna: frecciatina a Camilla e retroscena sulla morte della regina Elisabetta

Il prossimo 26 dicembre sulla BBC andrà in onda il documentario Charles III: The Coronation Year e tra i membri della famiglia reale che faranno delle rivelazioni ci sarà anche la Principessa Anna. La sorella di Re Carlo ha svelato che sua madre non voleva morire a Balmoral, il suo desiderio era di tornare a Londra, a Buckhingam Palace, per rendere più facili le procedure del piano ‘London Bridge’.

“In pochi lo sanno, forse solo nei familiari, ma lei avrebbe voluto tornare a Buckingham Palace prima di morire per rendere le cose meno difficili alla famiglia e ai sudditi. Fui proprio io a convincerla a rimanere a Balmoral, la residenza più amata da mia madre. Volevamo che non pensasse al dovere e a servire il Paese, almeno per una volta. Invece, lei era pronta a mettere il Regno davanti a tutto, anche ai suoi desideri personali. Questo non mi ha stupito molto, perché è stato così per tutta la sua vita e non poteva essere diversamente. Ma noi abbiamo preferito non assecondarla, perché sapevamo che alla fine lei amava quel posto. Dopo una vita passata a servire il Paese era giusto che quel ragionamento fosse accantonato. Noi figli volevamo che pensasse solo a se stessa e agli ultimi istanti di vita in quel castello che lei ha amato tanto. Quando abbiamo tolto la corona dalla bara, stranamente ho provato un senso di sollievo. In qualche modo è tutto, finito. Quella responsabilità è stata trasferita”.

Principessa Anna e la frecciatina a Camilla.

La scorsa estate i tabloid inglesi e delle fonti vicine alla royal family hanno rumoreggiato di uno scontro tra la Regina Camilla e la Principessa Anna. Tra le due pare non corra buon sangue e una conferma potrebbe arrivare dalle dichiarazioni della figlia di Elisabetta, che nel documentario ha dichiarato che Camilla non è portata per il ruolo di regina.

“La regina Camilla? Posso dire che non è un ruolo per cui è naturalmente portata. Ma sua comprensione per questo lavoro e la differenza che lei fa per il re sono importanti. Mio fratello e il ruolo di Re? Effettivamente da quando è nato sapeva che sarebbe successo ed è perfetto in questo ruolo. Però ad essere onesti, non sono sicura che qualcuno possa davvero prepararsi per questo tipo di cambiamento, almeno non facilmente. E poi avviene il cambiamento e tu dici: “Ok, ora devo andare avanti”. E lui ha saputo prendere l’eredità lasciata da nostra madre e servire il paese”.