Principe Harry svela la verità sul costume nazista: “Colpa di Kate e William”

Altro che l’intervista rilasciata ad Oprah o la serie su Netflix, la vera bomba contro la famiglia reale inglese è arrivata oggi con il leak del libro del Principe Harry. In ‘Spare‘ il Duca di Sussex ha rivelato di essere stato aggredito fisicamente dal fratello ed ha anche addossato a William e Kate la colpa dello scandalo del costume nazista.

Nel 2005 il principe è andato ad una festa indossando un costume da nazista e la foto è finita sulla prima pagina del The Sun. All’epoca scoppiò un vero scandalo, ma adesso Harry ha dichiarato che ad incitarlo ad usare quel costume furono Kate e William.

Non solo l’aggressione e il costume da gerarca nazista, Harry ha anche fatto delle confessioni sul matrimonio di suo padre Re Carlo e di Camilla. Stando alla versione del Principe, lui e William chiesero a loro padre di non sposare la compagna.

“Non ci furono drammi, ma solo posizioni diverse sul loro matrimonio. Io e Willy andammo da papà e gli dicemmo che l’avremmo accolta nella nostra famiglia. In cambio, gli chiedemmo solo di non sposarla. “Non ce n’è bisogno”, fu la nostra richiesta. Ma papà evidentemente, era di un’altra idea. Non ci ha ascoltato e l’ha sposata. In quell’occasione io e mio fratello eravamo d’accordo, il nostro era un consiglio per nostro padre.

La famiglia reale quando Spare uscirà nel Regno Unito…



Prince Harry says that his brother Prince William and Kate Middleton told him to wear the Nazi costume in 2005. pic.twitter.com/4RbdNHCPts

— Pop Base (@PopBase) January 5, 2023