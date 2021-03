Il Principe Harry durante l’intervista scandalo rilasciata ad Oprah ha confessato il motivo per cui ha deciso di disfarsi del suo titolo. Il figlio di Carlo e Diana ha anche rivelato di non sentire da tempo suo padre, perché non gli risponde più al telefono. In realtà pare ci sia maretta anche con William, perché nel corso della chiacchierata con la Winfrey, Harry ha detto che lui e il fratellone adesso sono su due strade diverse.

“Mia madre Diana sarebbe molto arrabbiata e triste per quello che ci hanno fatto e per come tutto è andato a finire. Lei vorrebbe che fossimo felici. Io e William? Il nostro è un rapporto in pausa, ma gli voglio molto bene. Lui è mio fratello e lo amo. Io e lui abbiamo attraversato l’inferno insieme. Voglio dire, abbiamo un’esperienza condivisa. Però devo essere onesto e al momento siamo su strade diverse. E va bene così. Per quanto riguarda mio padre, lui mi ha deluso, sa cosa si prova in questa situazione, sa cos’è il dolore. Ha affrontato le stesse cose con cui ho dovuto lottare anche io. Poi Archie resta sempre suo nipote”.

#PrinceHarry on his brother [echoing what he’s said before]: I love William to bits. We’ve been through hell together. But we’re on different paths. #OprahMeghanHarry — Kristen Meinzer (@kristenmeinzer) March 8, 2021

Hope that Prince Harry and William can come together and be as close as Princess Diana would’ve hoped for them to be. Princess Diana deserves at least that #MeghanandHarryonOprah #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/QIxAn8JYl0 — 🦋 (@tswiftsbt13) March 8, 2021

Il principe William quando ha visto l’intervista di suo fratello Harry pic.twitter.com/raT293Gnlp — FOLKLORED HEAD (@KIKKO_HEAD) March 8, 2021

L’intervista al Principe Harry e a Meghan Markle sbarca in Italia.

Per chi fosse interessato alle confessioni choc gold dell’ex coppia reale, potrete vedere l’intervista di Oprah stasera alle 21.30, su TV8. Preparate i popcorn.