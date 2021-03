Non solo Meghan Markle, anche il Principe Harry ha fatto delle rivelazioni pesanti sulla famiglia reale inglese durante l’intervista rilasciata ad Oprah. Il nipote della Regina Elisabetta ha detto che subito dopo l’annuncio di voler abbandonare il titolo nobiliare, i reali avrebbero tagliato immediatamente ogni fonte di finanziamento a lui e sua moglie. Per fortuna la coppia di giovani sposi disponeva dell’eredità che la Principessa Diana aveva lasciato ai figli.

Dall’inizio del 2020 finanziariamente ci hanno tagliato fuori. Ho portato via quello che mia madre mi ha lasciato. E senza quello, non saremmo stati in grado di farcela. Penso che mia mamma l’abbia previsto. Ho sicuramente sentito la sua presenza durante l’intero processo. Detto questo, non ho rimpianti, non mi pento di aver lasciato la famiglia reale”.

Prince Harry, very transparent: "What I was seeing was history repeating itself, but far more dangerous. And you add race in. You add social media in. When I'm talking about history repeating itself, I'm talking about my mother."

Prince Harry tells Oprah the Royal Family cut him off financially at the start of 2020:

"I brought what my mom left me. And without that, we would not have been able to do this … I think she saw it coming. I certainly felt her presence throughout this whole process."

