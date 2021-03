Ieri sera è andata in onda su TV8 l’intervista integrale fatta al Principe Harry e a Meghan Markle. Mentre lei è sembrata molto a suo agio ed ha risposto a tutte le domande in maniera chiara e senza svicolare, il figlio di Carlo è parso leggermente più impacciato e in più occasioni non ha voluto rispondere o comunque non ha centrato le questioni di cui parlava Oprah.

Nonostante non abbia voluto approfondire il tema, il Principe Harry ha confermato le dichiarazioni shock della moglie sul razzismo nella famiglia reale. Il fratello di William però ha detto che non svelerà mai il nome di chi si è chiesto di che colore sarebbe stata la pelle di Archie.

“Sì quelle cose sono accadute. Quel discorso specifico però non lo rivelerò mai. Però all’epoca è stato imbarazzante quando hanno parlato del colore della pelle, ero scioccato. Se posso dirvi quale fosse la questione specifica? No, mi mette davvero a disagio parlarne. Questo brutto episodio è stato all’inizio, mi dissero ‘chissà quale aspetto avranno i vostri figli, come sarà la loro pelle’. Ripeto però che è successo prima di sapere che mia moglie e mio figlio non avrebbero nemmeno avuto la scorta, quando la mia famiglia mi ha consigliato di continuare a recitare perché non c’era abbastanza denaro per mantenerla. In sostanza abbiamo avuto i primi segnali che sarebbe stata dura ancora prima che ci sposassimo”.

Considerando che Harry ha detto ad Oprah (in privato) che a pronunciare quelle parole non sono stati i suoi nonni, i sospettati adesso sono davvero pochi, giusto 5/6 persone.

Prince Harry confirms racism inside the BRF

They asked how Harry and Meghan’s children were going to look like?

Harry shares that they left because of lack of support.#HarryandMeghanonOprah Princess Diana | Oprah | The Crown | pic.twitter.com/5DAAgX6mo4

— Maiestas Ⓜ️ (@Ebenezer_Peegah) March 8, 2021