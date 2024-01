Princess Peach: Showtime, nuovo trailer e Joy-Con rosa per Switch

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Princess Peach: Showtime!, l’avventura con protagonista la celebre eroina del mondo di Super Mario, che debutterà su Nintendo Switch il 22 marzo 2024. La Principessa Peach si lancia in una nuova missione, alleandosi con la guardiana del Teatro Splendente, Stella. Insieme, cercheranno di salvare il teatro dalle grinfie della malvagia Uva Spina e dalla sua Compagnia dei Mosti. Nel nuovo trailer i fan possono ammirare in anteprima due nuove trasformazioni della Principessa: Peach ninja e Peach cowgirl.

Nel gioco, ogni trasformazione di Peach sblocca abilità uniche. Come Peach ninja, la principessa utilizza la furtività per sorprendere i nemici, nascondendosi tra ombre e arbusti o usando boccagli di bambù come nascondigli improvvisati. Al contrario, nella versione Peach cowgirl, la principessa mostra tutto il suo coraggio e la sua destrezza nell’equitazione e nell’uso del lazo, elementi fondamentali per avanzare nei livelli. Oltre a queste, Peach può trasformarsi in una spadaccina, detective, maestra di kung fu, pasticcera, e altre varianti, ognuna con un proprio set di abilità per contrastare i nemici e progredire nella storia. In occasione del lancio di Princess Peach: Showtime! Nintendo ha annunciato anche l’uscita di una edizione speciale di controller Joy-Con Rosa Pastello per Nintendo Switch. Questi controller saranno disponibili presso rivenditori selezionati e sul My Nintendo Store.