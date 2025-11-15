PrimOlio a Bagno a Ripoli: l’oro verde in festa

Questa mattina alle 11 si inaugura ufficialmente PrimOlio 2025 a Bagno a Ripoli, con la partecipazione del sindaco Francesco Pignotti, dell’assessore all’agricoltura Paola Nocentini e della giunta comunale, insieme a vari protagonisti dell’evento. Sarà presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per due giorni, la città si trasformerà nella capitale dell’olio extravergine d’oliva, offrendo ai visitatori degustazioni, incontri con i produttori, olio fresco di frangitura e deliziose ricette. Gli esperti di Anapoo offriranno consigli utili per riconoscere i vari sentori, aromi e caratteristiche degli oli presenti. Inoltre, ci sarà un mercato contadino a km zero, con prodotti freschi forniti da agricoltori e allevatori della zona. I negozi su via Roma rimarranno aperti durante entrambi i giorni dell’evento.

ARTour – Il Bello in Piazza arricchirà la manifestazione con prodotti e manufatti di alta qualità, presentati da venti artigiani fiorentini e toscani, che uniscono tradizione e creatività contemporanea. Anche le associazioni di volontariato del territorio parteciperanno con i loro stand, insieme ai centri commerciali naturali e alla Pro Loco, che gestirà un’apertura straordinaria dell’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, con due appuntamenti giornalieri.

Infine, gli istituti scolastici saranno presenti per mostrare le loro attività, e domenica pomeriggio si esibiranno gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola media Redi.