14.6 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Cucina

PrimOlio a Bagno a Ripoli: l’oro verde in festa

Da stranotizie
PrimOlio a Bagno a Ripoli: l’oro verde in festa

Questa mattina alle 11 si inaugura ufficialmente PrimOlio 2025 a Bagno a Ripoli, con la partecipazione del sindaco Francesco Pignotti, dell’assessore all’agricoltura Paola Nocentini e della giunta comunale, insieme a vari protagonisti dell’evento. Sarà presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per due giorni, la città si trasformerà nella capitale dell’olio extravergine d’oliva, offrendo ai visitatori degustazioni, incontri con i produttori, olio fresco di frangitura e deliziose ricette. Gli esperti di Anapoo offriranno consigli utili per riconoscere i vari sentori, aromi e caratteristiche degli oli presenti. Inoltre, ci sarà un mercato contadino a km zero, con prodotti freschi forniti da agricoltori e allevatori della zona. I negozi su via Roma rimarranno aperti durante entrambi i giorni dell’evento.

ARTour – Il Bello in Piazza arricchirà la manifestazione con prodotti e manufatti di alta qualità, presentati da venti artigiani fiorentini e toscani, che uniscono tradizione e creatività contemporanea. Anche le associazioni di volontariato del territorio parteciperanno con i loro stand, insieme ai centri commerciali naturali e alla Pro Loco, che gestirà un’apertura straordinaria dell’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, con due appuntamenti giornalieri.

Infine, gli istituti scolastici saranno presenti per mostrare le loro attività, e domenica pomeriggio si esibiranno gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola media Redi.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Tragedia a Roma: 27enne Si Lancia dal Balcone
Articolo successivo
Essenziali per viaggi festivi: confort e stile nel mondo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.