Carmen Consoli, Una domenica al mare: il nuovo singolo della cantautrice siciliana, primo estratto da Volevo fare la rockstar.

Carmen Consoli è tornata ed è più in forma che mai. Dopo aver festeggiato 25 anni di carriera insieme a tanti amici nella cornice straordinaria dell’Arena di Verona per un concerto davvero unico. Il primo passo di una seconda parte di carriera che si preannuncia straordinaria e che inizia con un nuovo album, Volevo fare la rockstar, in arrivo nel mese di settembre, a sei anni e mezzo da L’abitudine di tornare. Un’abitudine che Carmen non ha perso, e che adesso si rinnova anche con un nuovo singolo: Una domenica al mare.

Carmen Consoli

Carmen Consoli, Una domenica al mare: il nuovo singolo

Canzone emozionante che riflette anche su temi d’attualità, tra cui gli incendi che d’estate dilagano su tutta la Terra, è un brano che accosta alle chitarre acustiche un tocco di chitarra elettrica, mantenendo comunque una linea sobria ed elegante, basandosi su una melodia classica.

Il significato della canzone va ricercato nel rapporto tra uomo e natura, che non funziona più, come denunciato da Carmen nel ritornello: “Se solo ci fermassimo a respirare col cuore, daremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole, se almeno ci provassimo a respirare col cuore, vedremmo foreste riemergere da ceneri urbane. La vita è una domenica al mare“. Di seguito l’audio ufficiale:

Volevo fare la rockstar: il nuovo album di Carmen Consoli

Sulla copertina del nuovo album della Cantantessa troviamo una sua foto da bambina, che simboleggia visivamente l’intero senso del suo nuovo disco: “Volevo fare la rockstar, il tavolo della cucina era un palco perfetto, volevo fare la musica e scuotere su e giù la testa, imbracciando una chitarra vera“.

Di seguito la tracklist dell’album:

1 – Sta succedendo

2 – L’aquilone

3 – Una domenica al mare

4 – Mago Magone

5 – Le cose di sempre

6 – Qualcosa di me che non ti aspetti

7 – Armonie numeriche

8 – Imparare dagli alberi a camminare

9 – L’uomo nero

10 – Volevo fare la rockstar