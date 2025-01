Primo prelievo multiorgano presso l’ospedale di Patti

Primo prelievo multiorgano all’ospedale ‘Barone Romeo’ di Patti, in provincia di Messina, effettuato grazie alla generosità di una paziente deceduta per una grave emorragia cerebrale. Dal corpo della donatrice sono stati prelevati fegato e reni dall’equipe dell’Ismett, il cuore dall’equipe del Policlinico di Bari e le cornee dal dottor Felice Genovese, responsabile dell’Oculistica dell’ospedale di Patti. Questo intervento ha rappresentato un lavoro di squadra straordinario, condotto da diverse equipe mediche in collaborazione con il Centro regionale trapianti della Sicilia.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, Giuseppe Cuccì, ha espresso un sentito ringraziamento alla famiglia della donatrice per la loro scelta altruistica in un momento così difficile. Cuccì sottolinea l’importanza di non dimenticare un gesto così significativo, evidenziando la sensibilità e la nobiltà d’animo dei familiari della paziente. Inoltre, ha apprezzato l’impegno di tutti gli specialisti coinvolti nel processo, ringraziando per il ruolo cruciale che hanno svolto nel riaccendere la speranza per altre vite attraverso questo trapianto.

Cuccì ha anche fatto un appello all’importanza di promuovere una cultura della donazione, sottolineando la necessità di diffondere informazioni corrette per facilitare scelte consapevoli. Sottolinea altresì che le aziende sanitarie devono garantire processi etici e trasparenti, affinché ogni intervento di prelievo avvenga nel rispetto della dignità del donatore. La collaborazione tra le varie istituzioni e la formazione continua del personale sanitario sono elementi essenziali per ottimizzare queste procedure.

Infine, Cuccì conclude evidenziando che solo attraverso l’unione degli sforzi tra i diversi enti e la sensibilizzazione della popolazione si potranno migliorare i processi di donazione e trapianto, per così contribuire a salvare vite e fare la differenza nel settore sanitario. La realizzazione di questo primo prelievo multiorgano segna un passo importante nella storia dell’ospedale di Patti e nella lotta contro la carenza di organi per i pazienti in attesa di trapianto.