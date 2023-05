primo posto per Mattia, seconda Angelina

Amici 22, il vincitore: Mattia supera tutti nella finale, tra i cantanti la coppa va come da pronostico ad Angelina.

Niente da fare per Angelina. La vittoria di Amici di Maria De Filippi 22 è andata al ballerino Mattia. La giovane cantante figlia del compianto Mango ha dovuto “accontentarsi” del premio come miglior cantante di questa edizione, superando in volata Wax. Un successo a metà che riporta indietro di un paio d’anni, quando ad inchinarsi alla categoria dei ballerini fu Sangiovanni, superato dalla fidanzata Giulia Stabile. La carriera dell’artista vicentino è poi esplosa lo stesso, e tutto fa pensare che anche per Angelina il percorso potrà essere molto simile.

Amici 22: il vincitore è Mattia

A nove mesi dall’inizio della ventiduesima edizione del talent, si sono sfidati nella categoria ballo Isobel e Mattia. In una battaglia senza esclusioni di colpo, i due hanno strappato applausi e consensi, conquistando anche premi straordinari. Mattia, ad esempio, è stato invitato da Roberto Bolle alla prossima edizione di On Dance, a Milano. E ovviamente ha conquistato anche la vittoria nella categoria.

Angelina Mango

Per quanto riguarda il circuito canto, la sfida è stata tra Angelina e Wax. La cantante è partita con The Way You Make Me Feel di Michael Jackson su una base creata appositamente per l’esibizione, per poi cantare l’inedito Ci pensiamo domani, un brano di Calum Scott e Senza di me di Franco125, Gemitaiz e Venerus. Performance che gli permettono di superare di gran lunga Wax e di aggiudicarsi un posto per la finalissima.

In un’ultima serie di sfide, tra grandi esibizioni canore da parte della cantante scoperta da Tiziano Ferro e splendide esecuzioni di ballo da parte di Mattia, alla fine è stato il pubblico a emettere il suo verdetto: la vittoria ha sorriso stavolta proprio a Mattia Zenzola, lo specialista dei latino-americani che si era dovuto ritirare a un passo dal Serale lo scorso anno a causa di un infortunio.

Gli altri premi

Con la vittoria dello show, Mattia si è portato a casa il premio da 150mila euro, mentre Angelina, vincitrice della categoria canto, ha dovuto “accontentarsi” di 50mila. Ci sono stati però altri premi assegnati nel corso della serata. Quello della critica, ad esempio, è andato sempre ad Angelina, mentre il premio TIM dal valore di 30mila euro è andato a Isobel. Angelina ha vinto anche il premio delle radio, mentre il premio Oreo, 20mila euro, è stato conquistato da Wax. Tutti i concorrenti hanno infine ricevuto da Marlù un premio di 7mila euro.