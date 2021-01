Last Christmas degli Wham! ha finalmente raggiunto, a 36 anni dalla pubblicazione, il primo posto nella classifica dei singoli britannica.

Last Christmas ce l’ha fatta. A 36 anni dall’uscita (fu data alle stampe il 3 dicembre 1984), la canzone natalizia simbolo degli Wham! e di George Michael ha raggiunto per la prima volta la vetta della classifica britannica. Un grande traguardo che le ha regalato anche uno straordinario record: è il brano che ha impiegato maggior tempo ad arrivare al primo posto nel Regno Unito, primato precedentemente detenuto da (Is This the Way to) Amarillo di Tony Christie, arrivato in vetta dopo 33 anni e quattro mesi).

Last Christmas degli Wham al primo posto nel Regno Unito

Anche Last Christmas è riuscita a raggiungere il primo posto nella classifica del Regno Unito. Dopo esserci andata vicina in più occasioni, stavolta la canzone natalizia firmata da George Michael e Andy Ridgeley è arrivata davanti a tutti, superando anche gli altri grandi pezzi natalizi.

George Michael

Così l’altra metà degli Wham! ha commentato sui social questo grande traguardo: “Sono contentissimo, anche un po’ sorpreso e profondamente gratificato dal fatto che l’iconico classico degli Wham! Last Christmas abbia finalmente avuto l’onore di diventare un numero uno. È un appropriato tributo al genio di compositore di George, del quale sarebbe stato immensamente orgoglioso e assolutamente emozionato“.

Last Christmas da record

Questo 2020 è stato un anno da record nel Regno Unito. Solo poche settimane fa anche All I Want for Christmas is You era arrivata per la prima volta al primo posto in UK, a 26 anni dall’uscita. Il primato di Last Christmas è però ancora più clamoroso. Fino a questo momento il brano era infatti il più venduto della storia inglese senza essere mai arrivato fino al primo posto. Primato che adesso passa a Moves Like Jagger dei Maroon 5, un milione e cinquantacinquemila copie senza ottenere la vetta.

Al momento dell’uscita, nel 1984, il pezzo di George Michael non era riuscito a conquistare il primo posto perché battutto da Do They Know It’s Christmas? del supergruppo Band Aid. Tra l’altro, si tratta del quinto numero uno nella storia degli Wham! dopo Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, I’m Your Man e The Edge of Heaven.

Di seguito il video ufficiale del singolo natalizio: