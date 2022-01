La colonna sonora di Encanto sbanca nelle classifiche di Billboard, registrando dei record importanti per Disney.

La colonna sonora di Encanto è da record: infatti, si è fatta strada nelle classifiche di Billboard. Per la settimana di monitoraggio dal 14 gennaio al 20 gennaio, la colonna sonora del film d’animazione Disney è tornata al numero uno della classifica degli album di Billboard 200, mentre due singoli del film entrano nella storia della Billboard Hot 100.

Encanto, la colonna sonora è da record nelle classifiche Billboard

La scorsa settimana Encanto è sceso al numero tre della Billboard 200, mentre il debutto di DS4Ever di Gunna e Dawn FM di The Weeknd ha preso le prime due posizioni. Ma la colonna sonora del film di animazione ha superato entrambe questa settimana, con 109.000 album venduti, in aumento del 9% rispetto alla scorsa settimana. Billboard calcola le unità di album, combinando le vendite di album tradizionali con le vendite di singoli brani e stream online. Il video:

Oltre alla Hot 100, due brani di Encanto sono entrati nella top-10. La hit We Don’t Talk About Bruno sale di due posizioni al numero due questa settimana, il che la rende la seconda canzone più alta nelle classifiche di sempre di un film d’animazione Disney. L’unica canzone che la supera è A Whole New World di “Aladdin”, unica canzone di un cartone animato Disney a raggiungere la posizione numero uno. Allo stesso tempo, Surface Pressure sale di quattro posizioni al numero 10, rendendo Encanto il primo film d’animazione Disney a generare più successi nella top 10.

Dos Oruguitas agli Oscar

Ironia della sorte, nessuna di quelle canzoni è stata candidata all’Oscar. Il film è stato, invece, selezionato per Dos Oruguitas, scritta da Lin-Manuel Miranda, che potrebbe aggiudicarsi la statuetta con questo brano, come avvenuto in passato, quando ha portato a casa diversi Emmy, Grammy e Tony per il suo lavoro.

Encanto segue una famiglia magica in Colombia, dove ognuno dei membri possiede un dono miracoloso, ad eccezione della coraggiosa Mirabel. Quando la magia è minacciata, Mirabel vuole salvarla a tutti i costi. I registi Jared Bush e Byron Howard hanno cercato di “fare evolvere il musical Disney” e, così facendo, si sono avvicinati molto di più alla sensibilità del teatro musicale rispetto alle altre produzioni Disney.