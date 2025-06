Primo nido di tartaruga Caretta caretta a San Felice Circeo

Scoperto il primo nido di tartaruga Caretta caretta del 2025 nel litorale di San Felice Circeo, un evento che segnala un aumento della nidificazione nel Lazio. La scoperta è avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 giugno, sorpendendo alcuni turisti che immediatamente hanno avvisato la Capitaneria di Porto. Quest’ultima ha coinvolto i ricercatori della Rete Regionale TartaLazio e il Parco Nazionale del Circeo.

Questo nido rappresenta un segnale positivo per la conservazione della specie, che è protetta e sempre più minacciata. La Caretta caretta sembra trovare nelle coste laziali un habitat idoneo per la riproduzione, fenomeno raro fino a poco tempo fa. Dopo la deposizione delle uova, l’area è stata messa in sicurezza con una recinzione protettiva per garantire la tranquillità del nido fino alla schiusa, prevista in circa 53 giorni.

L’evento sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini. I turisti hanno dimostrato un comportamento esemplare segnalando la tartaruga senza disturbarla, evidenziando l’importanza dell’educazione ambientale. I naturalisti invitano a prestare attenzione alle tracce nella sabbia e a contattare il numero verde 1530 della Capitaneria per segnalare qualsiasi osservazione.

Grazie al monitoraggio e alla sensibilità della comunità, il litorale pontino si conferma un ambiente favorevole per le tartarughe marine, e questa nascita rappresenta un importante traguardo per la tutela della biodiversità costiera.

Fonte: www.greenme.it