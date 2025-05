PRIMO MAGGIO ROMA 2025: Concerto, Scaletta e Canzoni in Diretta

Il concertone del Primo Maggio torna a Piazza San Giovanni in Laterano con oltre 10 ore di musica dal vivo, riflessioni su temi sociali e una grande festa per celebrare la giornata dei lavoratori. Lo slogan per quest’anno è “Uniti per un lavoro sicuro”, focalizzandosi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’evento sarà presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama, accompagnati da Vincenzo Schettini.

Il contest 1MNext ha visto vincere l’edizione 2025 con Dinìche. La scaletta prevede esibizioni di numerosi artisti, tra cui Leo Gassmann con “Bella ciao”, Orchestraccia e Mundial con “La santa”, Mimì con “Brooklyn”, e Senhit con “Adrenalina”. Altri nomi includono Andrea Cerrato, Pierdavide Carone, Giulia Mei, Mondo Marcio, e Eugenio in via di Gioia. Rocco Hunt e The Kolors concluderanno la lunga serata musicale.

Il concerto avrà accesso libero e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, disponibile anche su RaiPlay e Rai Italia. Inizio della festa in piazza alle 13.30 e streaming integrale disponibile sul sito di Rai News.

Le esibizioni coprono una varietà di stili, con artisti che proporranno tanto brani originali quanto reinterpretazioni classiche, creando un’atmosfera di celebrazione e impegno sociale, in linea con lo spirito della manifestazione. Il concertone rappresenta un’importante occasione di incontro tra musica e attualità, sottolineando l’importanza della sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori.