Primo Maggio: La Mamma di Luana D’Orazio in Piazza con la Scarpe della Figlia

Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, ha partecipato alla manifestazione del Primo Maggio a Montemurlo, portando simbolicamente la scarpa della figlia, scomparsa in un incidente sul lavoro nel 2021. Emma ha dichiarato che la sua lotta è per la sicurezza di tutti i lavoratori, sottolineando come la morte di Luana sia avvenuta per l’aumento della produzione. Ha criticato la sentenza che ha condannato i titolari dell’azienda a due anni con pena sospesa, definendola una “legge di comodo”.

Luana D’Orazio, madre di un bambino di cinque anni, è morta a 22 anni, rimanendo incastrata in un macchinario manomesso nella fabbrica dove lavorava. La Procura ha accertato che le protezioni erano state rimosse e i responsabili sono stati condannati. Emma aveva già espresso la sua delusione per la sentenza nel 2022 e ha ribadito la sua richiesta di giustizia durante la manifestazione, chiedendo che le bare vuote simboleggiassero le morti sul lavoro, un tema fondamentale da rivendicare non solo il Primo Maggio.

Le manifestazioni per la Festa dei Lavoratori si sono svolte in tutta Italia, unite sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. A Roma, la manifestazione si è conclusa con un concerto in piazza San Giovanni, mentre altre piazze hanno visto la partecipazione di sindacalisti e cittadini. A Torino, circa ventimila persone hanno partecipato, con presenza di bandiere dei sindacati Cgil e Cisl. La mobilitazione ha anche suscitato polemiche per alcune affermazioni della presidente Giorgia Meloni, evidenziando l’importanza della sicurezza sul lavoro.