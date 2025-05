Primo Maggio in piazza: le manifestazioni sindacali da Roma a Tokyo

Il Primo Maggio vede manifestazioni di lavoratori e sindacati in tutto il mondo, da Roma a Tokyo. Le proteste e i cortei richiedono giustizia sociale, unendo memoria storica e nuove rivendicazioni. Questa Giornata internazionale del lavoro si celebra con eventi significativi e mobilitazioni in diverse città, evidenziando l’importanza della lotta per i diritti dei lavoratori. I festeggiamenti variano a livello globale, ma il messaggio di solidarietà e giustizia permane un comune denominatore.