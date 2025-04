PRIMO MAGGIO 2025: Svelati i primi artisti del Concertone

Roma si prepara per l’edizione 2025 del Concerto del Primo Maggio, organizzato da CGIL, CISL e UIL, sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il concerto torna in Piazza San Giovanni in Laterano con il nuovo slogan “Il futuro suona oggi”. A condurre l’evento musicale saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, accompagnati da interventi del professor Vincenzo Schettini, noto per le sue incursioni pop-scientifiche.

La lineup già annunciata include artisti rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, come Brunori Sas, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, ALFA, Giorgio Poi, Joan Thiele, Mondo Marcio, Lucio Corsi, Shablo e molti altri, tra cui le emergenti Centomilacarie e Anna Castiglia. Bonelli sottolinea l’importanza di raccontare attraverso la musica la complessità e la bellezza del nostro tempo, valorizzando il ritorno della narrazione e del pensiero critico nei testi delle canzoni.

Parallelamente, prosegue 1MNEXT, il contest che selezionerà tre artisti emergenti per il concerto. Tra i dodici finalisti ci sono nomi come Cordio, Fellow, Tära e Arianna Rozzo; i vincitori saranno annunciati su Rai Radio2 dal 23 al 25 aprile durante “Sogni di gloria”.

L’ingresso al concerto sarà gratuito e l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, mantenendo la sua vocazione popolare e partecipativa. Anche per il Primo Maggio a Roma, la musica diventa un luogo di incontro e di riflessione, rappresentando il Paese con impegno e speranza per il futuro.