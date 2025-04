PRIMO MAGGIO 2025: La Lineup Imperdibile del Concertone

Mancano tre giorni alla Festa dei Lavoratori, che si svolgerà in Piazza San Giovanni in Laterano con il tema “Uniti per un lavoro sicuro”. I Sindacati hanno scelto di dedicare questo 1° Maggio alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in tre manifestazioni a Roma, Casteldaccia (Palermo) e Montemurlo (Prato), in memoria di tragici infortuni che hanno colpito queste località.

Il Concertone vedrà la partecipazione di artisti come NOEMI, ERMAL META e BIGMAMA, insieme al professor Vincenzo Schettini, noto sui social. La line-up include nomi come Achille Lauro, Arisa, Brunori Sas, Elodie, Giorgia, Rocco Hunt e tanti altri. L’opening, previsto per le 13.30, presenterà anche i vincitori del contest 1MNEXT: CORDIO, DINÌCHE e FELLOW.

L’evento, che durerà oltre 10 ore, avrà libero accesso al pubblico e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, disponibili anche su RaiPlay e Rai Italia. Il concerto sarà integralmente streaming sul sito www.rainews.rai.it, offrendo così la possibilità di seguire anche chi non potrà essere presente fisicamente.

L’incontro vuole sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema cruciale per la salute dei lavoratori. La manifestazione si propone come un’occasione non solo di festa ma anche di riflessione su questioni sociali rilevanti. La celebrazione del 1° Maggio continua a rappresentare un momento significativo per la comunità e per la promozione dei diritti dei lavoratori.