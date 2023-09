Primo incontro tra cane e gattino non va come sperato ecco com’è andata

Spopola su TikTok il video che mostra il primo incontro tra un cane e un gattino: il disappunto del cagnetto alla vista del cucciolo conquista il web.

L’arrivo di un nuovo ospite a quattro zampe in alcuni casi può rappresentare un problema per gli animali domestici che già vivono nella casa. Nonostante la maggior parte di loro sarà contenta di avere un nuovo amico con cui condividere le giornate, non saranno pochi i cani o i gatti che non prenderanno con favore la decisione della loro famiglia di adottare un altro animaletto, soprattutto se questo è un cucciolo. Così è accaduto a una cagnolina adulta dal manto nero che non ha per nulla condiviso l’idea della sua umana di accogliere un piccolo di gatto di poche settimane di vita. Il loro primo incontro, infatti, non è per nulla andato come la donna aveva immaginato.

Il disappunto della cagnolina durante il primo incontro con il gattino: la quattro zampe conquista il web

A testimoniare la reazione della cagnolina di casa alla vista del piccolo felino è un video condiviso su TikTok da una ragazza australiana, Ashley Kay, sul proprio profilo all’account social @Ashley Kay08.

Il filmato, condiviso su TikTok pochi giorni fa, è diventato in breve virale ottenendo nel giro di qualche ora quasi quattro milioni di visualizzazioni e migliaia e migliaia di commenti da parte degli utenti del web, divertiti dall’espressione di disappunto della cagnolina. Le immagini mostrano il primo incontro tra i due quattro zampe: la cagnetta di casa, di taglia piccola e dal manto nero con chiazze marroncine, e il piccolo felino da poco venuto al mondo.

La famiglia della cagnetta ha deciso di adottare un cucciolo di gatto dal manto nero. La donna, tornata a casa con il piccolo felino, si è subito avvicinata alla quattro zampe per farle conoscere il fratellino. Il video mostra la cagnetta seduta in un angolo contro il muro, come se si fosse spostata il più possibile dal nuovo arrivato finendo con le spalle al muro a forza di indietreggiare. La proprietaria l’ha quindi raggiunta con il cucciolo in braccio e ha provato ad avvicinarlo al suo muso. La quattro zampe, però, si è limitata a guardare per un brevissimo momento la palla di pelo in braccio alla donna, per voltarsi contro il muro con un’espressione di disappunto.

@ashleekay08 They are best friends now #fyp #kelpie #kitten ♬ original sound – Macros by Mel

Nonostante i reiterati tentativi della donna di avvicinare il micetto alla cagnolina, la quattro zampe si è voltata pur di non vedere né l’umana né il nuovo arrivato. Gli utenti di TikTok hanno commentato scherzosamente che la cagnetta finge di non vedere il felino come se non vedendolo questo non possa esserci. Il cucciolo, dal canto suo, non si è mostrato affatto preoccupato: trotterellando fino alla cagnolina, ha cercato di fare amicizia con lei.

L’arrivo di un cucciolo in casa è sempre un momento particolare per tutti i componenti della famiglia che lo accoglieranno. Se si ha già un animale domestico, soprattutto, sarà necessario prestare attenzione ad alcuni accorgimenti per far sì che il nuovo arrivato si senta accettato e allo stesso tempo l’animale di casa non si senta escluso o trascurato. Per la cagnolina protagonista del video condiviso su TikTok sono stati necessari solo pochi giorni perché si adattasse al cucciolo di gatto. I successivi filmati postati sul profilo della proprietaria mostrano la gioia della cagnetta nel giocare insieme al suo nuovo fratellino. (di Elisabetta Guglielmi)