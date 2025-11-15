Primo focolaio di Marburg in Etiopia: allerta sanitaria attiva

Il Ministero della Salute etiope ha confermato il primo focolaio di malattia da virus di Marburg nel Paese, seguito dal rilevamento di casi sospetti di febbre emorragica virale nella regione del Sud Etiopia. Finora, nove persone della città di Jinka sono state coinvolte nell’epidemia.

Le analisi genetiche hanno rivelato che il virus isolato appartiene allo stesso ceppo già identificato in altri focolai di Marburg in Africa orientale. Per contrastare la diffusione del contagio, il governo etiope ha potenziato le misure di risposta, tra cui screening e sorveglianza a livello comunitario, isolamento e trattamento dei casi, tracciamento dei contatti, e campagne informative rivolte alla popolazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e partner internazionali forniscono supporto attraverso squadre specializzate e forniture mediche.

La malattia da virus di Marburg (MVD) è una febbre emorragica virale grave, causata dal virus Marburg, strettamente legato al virus Ebola. La trasmissione all’uomo avviene principalmente tramite pipistrelli della frutta, mentre il contagio interumano può avvenire attraverso contatti diretti con fluidi corporei infetti. I sintomi iniziali includono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e stanchezza. Dopo una settimana, possono manifestarsi emorragie interne ed esterne, con un rapido deterioramento dello stato di salute.

Non esistono attualmente terapie antivirali specifiche o vaccini autorizzati per questa malattia. Gli interventi medici si concentrano sulla reidratazione e sulla gestione dei sintomi. Anche se questo è il primo focolaio in Etiopia, la malattia è stata già registrata in diversi Paesi dell’Africa subsahariana. La sorveglianza intensificata è fondamentale nella prevenzione della diffusione del virus.