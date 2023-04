Primo dating show gay: il reality registrato in Puglia, I Kissed a Boy

Arriva sulla BBC Three il primo dating show gay del Regno Unito. Dannii Minogue condurrà I Kissed a Boy, un reality sullo stile di Love Island, in cui 10 ragazzi gay entreranno in una masseria in Puglia alla ricerca dell’amore. Prima di conoscersi meglio, raccontare le loro storie e flirtare, i 10 concorrenti dovranno baciarsi, per capire se tra loro scatterà la scintilla e il colpo di fulmine.

La Minogue ha parlato dello show su Twitter: “In una Masseria da cartolina in Italia… tutto inizia con un bacio per 10 ragazzi alla ricerca dell’amore. I Kissed a Boy è il primo dating show gay nel Regno Unito ed è stato un piacere per me essere lì per aiutare questi ragazzi nella loro ricerca dell’amore“.

In a picture perfect Masseria in Italy… it all starts with a kiss for 10 boys in their search for love. I Kissed A Boy is the UK’s first ever gay dating show, and it was a pleasure for me to be there to help these guys in their search for love. #IKissedABoy pic.twitter.com/jMz2zq0HJQ — Dannii Minogue (@DanniiMinogue) March 29, 2023

Quando una cosa del genere in Italia?

Dannii Minogue: “Sono da sempre un’alleata della comunità LGBTQ”.

“Ci sono milioni di persone nel Regno Unito che cercano l’amore. E credo che l’amore sia per tutti. Quindi sono così entusiasta di presentare un programma i cui protagonisti sono ragazzi gay. Questo spettacolo entra nel mare di altri show di questo tipo che esistono in tv da anni. E visto che tutti cercano l’amore e che ci sono decine di trasmissioni con uomini e donne etero, perché non giocare insieme a ragazzi che amano altri ragazzi? Mi sembra un percorso naturale anche per la televisione. Sono stata una fedele alleata della comunità LGBTQ+ per tutta la mia vita. Quindi anche per questo sono orgogliosa di questa nuova avventura. I miei amici intimi sanno che io sono una vera ‘Cupido’, quindi spero che ci sia amore vero anche qui, magari sigillato con un bacio!”

In a picture perfect Masseria in Italy… it all starts with a kiss for 10 boys in their search for love. I Kissed A Boy is the UK’s first ever gay dating show, and it was a pleasure for me to be there to help these guys in their search for love. #IKissedABoy pic.twitter.com/jMz2zq0HJQ — Dannii Minogue (@DanniiMinogue) March 29, 2023

I Kissed a Boy, il primo dating show gay UK: il comunicato.