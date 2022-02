Oggi vogliamo raccontarti la storia di Tuco, il primo cane riconosciuto come essere senziente dalla legge in Spagna. Il cucciolo, un incrocio tra un Pastore Belga e un Pitbull, infatti, è il primo a ricevere l’applicazione della riforma del codice civile spagnolo che dà dignità a tutti gli animali domestici, trattandoli con sensibilità e come esseri senzienti.

Fonte foto da Pixabay

Tuco, un mix tra un Pastore Belga e un Pitbull, ha 5 anni e mezzo e vive nella città di Oviedo, nelle Asturie. La legge gli ha riconosciuto il diritto di rimanere in affidamento con chi si è preso cura di lui da quando il proprietario si è trasferito all’estero nel 2018.

La giovane donna che ha deciso di occuparsi del cane quando la famiglia lo ha lasciato, ha lanciato una petizione, per rivendicare il legame affettivo che si era creato. Non potevano essere separati.

In questo momento sto attraversando il periodo peggiore della mia vita, vogliono portarmi via al mio cane e nessuno fa niente, ho davvero bisogno di aiuto…, ha scritto, raccontando la sua storia e quella di Tuco.

Dal 2018 Oumaima Laamar si prende cura di Tuco, da quando il proprietario è andato in Erasmus in Messico. Il ragazzo nel 2020 al suo ritorno diceva di essere tornato, annoiato. E di rivolere il cane.

La storia del primo cane riconosciuto come essere senziente

Oumaima a febbraio 2021 finisce in tribunale. Lei lo ha denunciato per appropriazione indebita. Al giudice, però, mostra le fatture per le spese alimentarie e il veterinario. E aveva un documento fatto nel 2019 nelle Asturie per il registro dell’animale.

Solo grazie a questa nuova legge, Tuco può stare con la donna che davvero tiene a lui. Perché il giudice ha compreso il legame tra i due. Ed è evidente con chi voglia stare il cane.