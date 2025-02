Primo aggiornamento software per Galaxy S25: tutte le novità e miglioramenti

Samsung ha avviato il rilascio del primo aggiornamento software per la serie Galaxy S25, inclusi i modelli S25, S25+ e S25 Ultra. Questo aggiornamento, con una dimensione di circa 585.9MB e identificato dalla versione del firmware S93xNKSU1AYB3, introduce importanti miglioramenti alla sicurezza e alla stabilità dei dispositivi.

L’aggiornamento include la patch di sicurezza di febbraio 2025, che si occupa di numerose vulnerabilità per garantire una maggiore protezione. Oltre alla patch, sono previsti miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug per offrire un’esperienza utente più fluida e sicura. Anche se il changelog dettagliato non è stato ancora reso pubblico, è lecito aspettarsi correzioni che miglioreranno la reattività e la stabilità generale dei dispositivi. Le migliorie saranno completamente evidenti solo dopo che un numero sufficiente di utenti avrà testato il dispositivo con l’aggiornamento installato.

Per i possessori di un Galaxy S25, per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, è possibile accedere alla sezione Impostazioni, selezionare Aggiornamento software e quindi cliccare su Scarica e installa. Questo semplice processo assicurerà l’installazione delle ultime patch e miglioramenti disponibili per il dispositivo. Samsung continua il suo impegno nel garantire che i propri dispositivi siano aggiornati e sicuri, fornendo ai propri utenti una migliore esperienza complessiva.